Die Anzahl der Naturkatastrophen hat in den letzten Monaten und Jahren stark zugenommen. Die Lage weltweit scheint rapide drastischer zu werden. Österreich leidet auch immer stärker an der Klimaerwärmung, wie der derzeit wütende, größte Waldbrand in der österreichischen Geschichte auf der Rax zeigt. Klimaaktivisten fordern nun Taten ein. Über 25.000 Teilnehmerinnen finden sich in der mehr oder weniger klimafreundlichen schottischen Metropole Glasgow ein, da dort der UNO-Umweltgipfel stattfinden soll. Doch von Stunde zu Stunde mehren sich die Zweifel an der Sinnhaftigkeit und dem Erfolg des UNO-Umweltgipfels. Auch, dass die Queen nicht beim Gipfel erscheinen wird, hat bereits für Furore gesorgt. Glauben Sie, dass der Klimagipfel in Glasgow brauchbare Ergebnisse bringt? Wenn ja, was für Änderungen erhoffen Sie sich? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken zu unsere Frage des Tages!