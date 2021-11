Sex-Attacke: Verdächtiger springt von Balkon

Ein 27-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht auf Dienstag eine gleichaltrige Frau in einer Wohnung in Innsbruck vergewaltigt und attackiert zu haben. Ein Geräusch dürfte den mutmaßlichen Täter erschreckt haben, so die Polizei. Er flüchtete auf den Balkon. Die Frau versperrte die Balkontüre und rief die Polizei. Beim Sprung von dem Balkon aus rund neun Metern Höhe verletzte sich der Mann schwer.