Die große Stunde für das Kuratorium

Nur mehr acht Wochen amtiert Helga Rabl-Stadler als Salzburger Festspielpräsidentin. Der kommende Festspielsommer ist weitgehend vorbereitet. Für die Amtsübergabe fehlt eigentlich nur mehr eines: die Nachfolgerin oder der Nachfolger. Am Montag endete dafür die Bewerbungsfrist. Amtsantritt soll am 2. Jänner 2022 sein. Ob sich das ausgeht, ist aber bei der Fülle an Interessenten schon fraglich.