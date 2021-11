Teile des „Corona-Sparpolsters“ werden ausgegeben

Steuerreform pusht Konsum nur teilweise

Dazu kommen die Effekte der Steuerreform. Sie entlastet schon 2022 die Haushalte um 2,8 Milliarden Euro. Man nimmer allerdings an, dass anfangs nur ein Viertel davon sofort in den Konsum fließt. Der Großteil geht zuerst in die Vermögensbildung und wird erst nach und nach ausgegeben. Denn die Hälfte der Entlastung entfällt auf das oberste (Haushalts-)Einkommensdrittel, 36 Prozent auf das mittlere. Josef Baumgartner: „Die werden nicht sofort wieder alles ausgeben.“