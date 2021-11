Medien: Bolsonaro-Bodyguards attackierten Reporter

Das Wochenende in Rom war für Bolsonaro schlecht verlaufen. Videos von G20-Veranstaltungen zeigten ihn als isolierte Figur. Auf dem Foto, das am Trevi-Brunnen mit den Staats- und Regierungschefs aufgenommen wurde, fehlte er. Mehr als 600.000 Menschen sind in Brasilien an Covid-19 gestorben, die zweithöchste Zahl weltweit nach den Vereinigten Staaten. Unter anderem wegen seines Umgangs mit der Pandemie wollen mehrere Gewerkschaften Bolsonaro vor Gericht bringen. Eine österreichische Initiative wiederum möchte erreichen, dass der rechtspopulistische Politiker wegen seiner Regenwald-Politik, auf die auch die verheerenden Waldbrände zurückgeführt werden, am Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird.