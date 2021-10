180.000 Hitzetote gehen auf Jair Bolsonaros Konto

Im Sommer 2019 hielt eine Feuersbrunst in Südamerika die Welt in Atem. Mehr als 75.000 Waldbrände wurden in wenigen Monaten registriert. „Die Lungen der Erde stehen in Flammen“ titelte damals die „Krone“. International stand vor allem Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro in der Kritik. Er würde illegale Brandrodung nicht stark genug bekämpfen und sogar noch unterstützen. Der internationale Aufschrei ist verhallt, doch bei dem österreichischen Unternehmer Johannes Wesemann haben die Bilder bleibenden Eindruck hinterlassen.