G20-Staaten einigen sich auf 1,5-Grad-Klimaziel

Prinz Charles: Privatwirtschaft will Beitrag leisten

Prinz Charles gab sich am zweiten und letzten Tag des Gipfels als Einpeitscher: „Die Zukunft der Menschheit und des Planeten steht auf dem Spiel.“ Er habe in den letzten Monaten mit vielen Unternehmen gesprochen. „Was die mir sagen: Die private Wirtschaft ist schon da, gewillt zu arbeiten und eine wichtige und entscheidende Rolle zu spielen", so der britische Thronfolger weiter. Von den Regierungen erwarteten sich die Unternehmen klare Signale und Regeln, um die Motivation im Kampf für den Umweltschutz zu steigern.