G20-Gipfel: Grünes Licht für globale Mindeststeuer

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nahm die Politiker in die Pflicht. „Wie viel mehr Menschen werden noch sterben, in dieser und in künftigen Pandemien?“, fragte Tedros am Samstag bei einer Diskussion über Gesundheitsfragen mit den G20 in Rom. „Die Antwort liegt in Ihren Händen.“ Sieben Milliarden Impfdosen seien bisher verabreicht worden, aber nur 0,4 Prozent davon in den Ländern mit niedrigen Einkommen. Jeder habe Verständnis dafür, dass Regierungen zunächst ihre eigenen Bevölkerungen schützen wollten. „Aber für Gleichheit bei der Impfstoffverteilung zu sorgen, ist kein Akt der Wohltätigkeit, es ist im besten Interesse jedes Landes“, sagte Tedros. Die scheidende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach weitere deutsche Spenden von 75 Millionen Impfdosen für 2022.