Pkw überschlug sich, Alkolenker holte zu Fuß Hilfe

Der spektakuläre Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr am Sonntag: Ein 27 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr mit seinem Pkw auf der Deutsch Griffener Straße L64 in Richtung Weitensfeld. Er verlor jedoch die Kontrolle über den Wagen und donnerte ungebremst in die Leitschiene - das Auto überschlug sich, landete im Wald unterhalb der Straße und blieb dort liegen.