Jetzt 6000er-Grenze bei Neuinfektionen gesprengt

Nach dem bisherigen Höchstwert mit 5861 Corona-Neuinfektionen am Freitag wurde dieser am Samstag gleich noch einmal übertroffen: 6102 neue Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Mehr waren es zuletzt am 21. November 2020 (6516). Zwölf weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben im aktuellen Vergleichszeitraum.