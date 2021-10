Ampelkommission: Viele Geimpfte im Spital

Ein internes Protokoll aus der letzten Sitzung der Ampelkommission weist auf einige interessante Phänomene im Zusammenhang mit dem steilen Anstieg der Corona-Infektionen hin. So seien zum Beispiel in Tirol viele zunächst wegen ihrer Impfung nur als Kontaktperson 2 eingestufte Menschen später erkrankt, und in Oberösterreich ist rund die Hälfte der Hospitalisierten über 60 und geimpft, was für einen rascheren Booster spricht. Grundsätzlich herrschte in dem Gremium die Ansicht, dass weitergehende Maßnahmen vorgezogen werden sollten.