SPÖ verpflichtet sich zu 3G im Parlament

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz kommt ab 1. November flächendeckend in Österreich. Auch wenn diese womöglich wegen der stark ansteigenden Infektionszahlen bald zu einer 2,5G-Regel werden könnte, wird es weiterhin Ausnahmen für Parlamentsabgeordnete geben. Denn dies könnte die Politiker an der Ausübung ihres freien Mandats behindern, heißt es seitens der Regierung. Von dieser Ausnahme, die natürlich nicht für Parlamentspersonal gilt, will die SPÖ nicht Gebrauch machen.