Massiver Waldbrand fordert 400 Feuerwehrleute

Im Kampf gegen den „größten Waldbrand, den es je in Österreich gab“, waren auch am Donnerstag seit 7.30 Uhr wieder Hubschrauber des Bundesheeres und der Polizei im Einsatz. In Hirschwang eingetroffen ist laut Resperger zudem die „mobile Küche“ der Feuerwehr zur Versorgung der Einsatzkräfte.