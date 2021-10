Feuer im Rax-Gebiet: Nächstes Waldstück in Flammen

„Bekämpfung nur aus der Luft möglich“

Brennende Wurzelstöcke waren in der Nacht talwärts gerollt und hatten dabei ein weiteres Waldstück in Brand gesetzt. „Aktuell ist dort nur eine Bekämpfung aus der Luft möglich“, so Einsatzleiter Josef Huber am Freitagmorgen gegenüber der „Krone“. Diese war bereits wieder mit mehreren Hubschraubern in vollem Gange. Ebenso, wie die Löscharbeiten im Westbereich an der Grenze zur Rax. Dort könne man vorerst weiter vom Boden aus die Glutnester bekämpfen, so Huber, da es vorerst noch windstill ist.