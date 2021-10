Rax: „Größter Waldbrand“ lodert wohl noch tagelang

Bisher glaubte man, dass so etwas nur in Südeuropa passieren kann. Doch jetzt mussten Einsatzkräfte in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich zum größten Waldbrand in der österreichischen Geschichte ausrücken. Mit Schneisen und Verteidigungslinien wird versucht, die Flammen, die sich auf 115 Hektar Forst ausgebreitet haben, einzugrenzen. Acht Hubschrauber waren am Nationalfeiertag im Einsatz, ein Ende der Löscharbeiten ist trotz erster Erfolge nicht in Sicht.