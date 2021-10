Metall als Lieblings-Werkstoff bei „Eisendrum“

Am liebsten kreativ

Entstehen kann in seiner Werkstatt eigentlich alles. „Ich mache auch Auftragsarbeiten, mein Herz hängt aber eher an den kreativen Sachen, die aus meinem eigenen Hirn entspringen“, schmunzelt der Apetloner. Auch für den Wirt des Jahres, Hannes Tschida, hat er eine Skulptur gemacht. „Das Lokal heißt Zum fröhlichen Arbeiter, und eben diesen Arbeiter habe ich auferstehen lassen“, so Tschida.