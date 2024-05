„Rückenwind“endlich in ausgewählten Kinos

„Rückenwind – Zeit für Zufriedenheit“ ist 84 Minuten lang und kommt am 22. Mai ins Kino. In Form von persönlichen Tagebucheinträgen wird den Zuschauern ein Einblick in die zehnmonatige Reise von Anna und Moses gegeben. Die Österreich-Premiere findet am 22. Mai im Künstlerhaus (Stadtkino) in Wien statt. Am 26. Mai gibt es die Burgenland-Premiere im Nationalparkkino in Illmitz. Morgen um 19 Uhr gibt es noch einen Reisevortrag in der Summakuchl in Gols. Alle Kinotermine auch online unter www.annaundmoses.at