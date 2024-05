Heiliger Nepomuk erstrahlt wieder in neuem Glanz

Zur geschichtlichen Arbeit gehört natürlich auch, dass sie sich um die Statuen im Dorf kümmern. So geschehen beim Heiligen Nepomuk, der im Bereich der Kittseer Kreuzung steht. „Er bewacht den Leithaübergang“, erklären Metzl und Derks. Früher befand sich auf der anderen Leithaseite auch eine Nepomuk-Kapelle, die in den 60er Jahren aber abgetragen wurde. Nachdem der Zahn der Zeit an der Statue genagt hatte, haben Verein und Gemeinde die Restaurierung des Heiligen in Auftrag gegeben.