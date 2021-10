Maguire: „Hoffe, jeder übernimmt Verantwortung“

Kapitän Harry Maguire fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion auf das 0:5-Debakel gegen den Erzrivalen Liverpool im Old Trafford am vergangenen Sonntag. „Ich hoffe, jeder Spieler in der Kabine schaut auf sich selbst, übernimmt volle Verantwortung, zeigt nicht mit dem Finger auf andere und gibt ihnen die Schuld“, betonte Maguire vor dem Auswärtsmatch am Samstag gegen den sechstplatzierten Tabellennachbarn Tottenham.