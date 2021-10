Neuer ManUnited-Coach: Selbst Ronaldo im Karussell

Solskjaer: „Ich glaube an mich“

Jedenfalls dürfte Solskjaer einen schweren Stand haben. Laut Medien hegen immer mehr United-Spieler Zweifel an den Fähigkeiten des Norwegers, der seinerseits nach der Abfuhr gegen Liverpool allerdings weiter Zuversicht ausgestrahlt hatte: „Ich glaube an mich. Ich glaube daran, dass ich dem, was ich mit dem Klub erreichen will, näherkomme.“ Am Montagabend lotete die Klubspitze in einer Krisensitzung die Lage aus.