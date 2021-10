LIVE: ManUnited empfängt Liverpool zum Kracher

Der umstrittene Trainer Solskjaer blickt also richtungsweisenden Wochen entgegen. Am Mittwoch in der Königsklasse zog sein Team - einmal mehr dank Superstar Cristiano Ronaldo - spät den Kopf aus der Schlinge, besiegte Atalanta Bergamo nach 0:2-Pausenrückstand noch 3:2. Das kleine Mental-Hoch matcht sich nun mit einem großen: Liverpool unter Jürgen Klopp ist in dieser Spielzeit noch unbesiegt, und hat beim 3:2 auswärts gegen den spanischen Meister Atletico Madrid zum neunten Mal in zwölf Saisonspielen drei Treffer oder mehr erzielt.