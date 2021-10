Long Covid: Experte mit Rat an Spitzensportler

Long Covid unter Leistungssportlerinnen und -sportlern betrifft nach den Erfahrungen des Sportmediziners Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln eher den Ausdauerbereich. „Es hängt oft damit zusammen, dass bei denen spezifische Anforderungen an die Lunge und an den Stoffwechsel gestellt werden“, erklärte der 62-Jährige. Ein erhöhter Pulsschlag im Ruhe- und im Belastungsbereich sei dabei „ein Klassiker“.