„Long Covid“! Hamilton kämpft mit Corona-Folgen

Der siebenfache Weltmeister hatte infolge eines positiven Corona-Tests im Vorjahr das vorletzte Saisonrennen in Sakhir in Bahrain verpasst. „Seither ist es anders.“ Eine genaue Diagnose hat Hamilton laut eigenen Angaben nicht vorliegen. „Ich habe mit niemandem speziell darüber gesprochen, aber es ist hartnäckig.“ Schon vor zwei Wochen in Silverstone hätte er eine ähnliche Erfahrung gemacht wie in Ungarn. Jene auf dem Hungaroring sei aber deutlich schlimmer gewesen. „Ich weiß nicht, was es war, vielleicht hatte es auch mit der Hydration zu.“