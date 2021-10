Corona-Bonus bei Kauf von Verbundkarten gefordert

10 Prozent vom Kaufpreis

Für Menschen mit Hauptwohnsitz in Tirol sollen die Tickets mit 10 Prozent des Kaufpreises vom Land Tirol gestützt werden – so die Idee der Oppositionspartei. „Die Tirolerinnen und Tiroler können diese Unterstützung dringend brauchen, damit sie auch im kommenden Winter den Kopf freibekommen, Bewegung an der frischen Luft und den Besuch vieler Freizeiteinrichtungen mit deutlich weniger finanziellem Druck genießen können.“