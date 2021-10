Rapids Kühbauer: „Das muss nun in die Köpfe rein“

Zum dritten Mal binnen sieben Jahren gastierte Rapid gestern im Cup in Amstetten, kam erstmals ohne „Überstunden“ weiter: Nach dem 3:0-Erfolg heißt es Durchatmen in Hütteldorf, lebt mit dem Viertelfinal-Einzug weiterhin die (kleine) Chance auf den ersten Titel seit 2008. Im zwölften Auswärts-Spiel dieser Saison glückte der dritte Sieg, der auch den Trainer zufrieden stimmte: „Ich hatte nie das Gefühl, dass etwas passieren kann. Die Tore sind zwangsläufig aus unserem Druck entstanden.“ Kühbauer hofft, dass der Aufstieg in Blickrichtung Sonntag und dem LASK-Spiel einen positiven Effekt haben wird: „Dieses 3:0 muss etwas Gutes bewirken, das muss nun in die Köpfe rein.“