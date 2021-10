ÖFB-Cup: Amstetten - Rapid ab 18 Uhr LIVE

Die Hütteldorfer haben sich bei den beiden bisherigen Cup-Auftritten in Amstetten allerdings schwergetan. 2014 setzten sie sich in der ersten Runde in der Verlängerung mit 1:0 durch (Tor von Christopher Dibon in der 117. Minute), 2015 in der zweiten Runde im Elfmeterschießen. Einen weiteren Tiefschlag kann sich der Tabellenzehnte, in den vergangenen drei Jahren im Cup jeweils an Salzburg gescheitert, nach nur einem Sieg aus den jüngsten sieben Ligaspielen nicht leisten.