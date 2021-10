Mutiger Flüchtling stoppt rabiaten Messerangreifer

Rückblick: Wie berichtet, war es am Nachmittag des Nationalfeiertags am Dienstag in der Brigittenau zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein 35-Jähriger betrat gegen 14 Uhr in der Klosterneuburger Straße im 20. Gemeindebezirk einen Imbiss und schnappte sich dort ein Messer. Die Gäste des Lokals rannten daraufhin in Panik auf die Straße und flüchteten. Der Messer-Mann, der unter psychischen Problemen leidet, ging dann dort und in der Othmargasse auf andere Passanten los. Die schreckliche Bilanz des vermeintlichen Amok-Laufes: Vier Menschen wurden durch Schnitte und Schläge verletzt!