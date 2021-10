Wien: Wahllos vier Passanten mit Messer attackiert

Opfer durch Schläge und Schnitte verletzt

Der Täter verließ daraufhin ebenfalls das Lokal und attackierte offenbar völlig wahllos in der Klosterneuburger Straße und in der Othmargasse vier Passanten mit dem Messer. Die Opfer, zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 48 und 64 Jahren, wurden allesamt durch Schläge und Schnitte verletzt. Keines der Opfer befindet sich in Lebensgefahr.