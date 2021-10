Iran stimmt Wiederaufnahme im November zu

Der Iran wird die Atomverhandlungen in Wien wiederaufnehmen. Das gab Irans Vizeaußenminister Ali Bagheri am Mittwoch auf Twitter bekannt. „Die Verhandlungen heute (Mittwoch, Anm) in Brüssel mit Enrique Mora (Vize-Außenbeauftragten der EU, Anm.) waren sehr konstruktiv und wir haben uns auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen im November geeinigt“, teilte der Vizeminister und zukünftige Leiter der iranischen Atomdelegation in Wien mit.