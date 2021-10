Fürstin Charlene fliegt bald zurück zur Familie

Die nach Gesundheitsproblemen und einer komplizierten Operation monatelang in Südafrika festsitzende Fürstin Charlene von Monaco kann bald wieder zu ihrer Familie zurückkommen. „Sie wird in den kommenden zwei Wochen zurückkehren“, sagte die Sprecherin ihrer Stiftung, Chantell Wittstock, am Mittwoch in Johannesburg und betonte: „Sie erholt sich und wurde wieder fit fürs Fliegen erklärt.“