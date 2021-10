Fürstin Charlene: Operation „sehr gut“ verlaufen

Fürstin Charlene von Monaco hat sich offiziellen Angaben in Südafrika erfolgreich einer weiteren Operation unterzogen. Der Eingriff sei am Freitag unter Vollnarkose vorgenommen worden und „sehr gut“ verlaufen, sagte ein Vertreter des Palasts am Wochenende. Die Fürstin müsse 48 Stunden „unter Beobachtung“ bleiben, doch werde es danach keine weiteren Operationen infolge ihrer schweren HNO-Infektion mehr geben.