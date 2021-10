Fürstin Charlene wirkt zerbrechlich und abgemagert

Am 9. Oktober wurde ein weiterer Eingriff unter Vollnarkose vorgenommen. Diese Operation soll so gut gelaufen sein, dass keine weiteren Operationen aufgrund der schweren HNO-Infektion mehr nötig werden sollten, hieß es von offizieller Seite aus dem Palast. Fürst Albert hoffte in einem Interview, dass Charlene Ende Oktober ins Fürstentum zurückkehren dürfe.