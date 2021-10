48 Corona-Neuinfektionen am Nationalfeiertag

Die Zahl der Erstgeimpften betrug gestern nach Angaben des Koordinationsstabs Coronavirus 214.544 Personen, wovon 197.099 bereits die zweite Dosis erhalten haben. In isolierter Behandlung sind 22 Patienten, zwei davon in der Intensivmedizin. Gestiegen ist auch die Zahl der Personen in Quarantäne, um 56 auf insgesamt 954.