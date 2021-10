Brand durch Entfeuchtungsgeräte in Wolfsberg

Die Freiwillige Feuerwehr Frantschach rückte am Nationalfeiertag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz aus. In einer Wohnung im ersten Stock hatten zwei überlastete Entfeuchtungsmaschinen einen Schwellbrand mit starker Rauchentwicklung verursacht. Zu diesem Zeitpunkt war niemand in der Wohnung.