Umdrehmanöver endete fast mit Absturz

Am Montag um 22.30 Uhr wurde Theodor Teicher vom Abschleppdienst Tafrent Klagenfurt zu einer Fahrzeugbergung in Viktring gerufen: „Der Autolenker hatte wirklich mehrere Schutzengel. Er wollte sein Auto wenden, kam dabei zu nahe an den Böschungsrand, und wäre beinahe abgestürzt. Ein halber Meter weiter hätte gereicht!“