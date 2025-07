Sparen: Das passiert mit Ordnungsamt-Mitarbeitern

Die Stadt setzt gerade die beschlossenen Sparmaßnahmen um. Das Ordnungsamt soll mit Jahresende aufgelöst werden. Seit zwölf Jahren gibt es diese Einrichtung, die derzeit aus 14 Mitarbeitern besteht. In Zeiten von Messerattacken will keiner in der Landeshauptstadt im Sicherheitsbereich sparen, aber die Stadt macht dabei nicht mit.