2700 Jahre alte „Weinfabrik“ im Irak freigelegt

Im Norden des Irak haben Archäologen die Überreste einer rund 2700 Jahre alten „Weinfabrik von industriellem Ausmaß“ freigelegt. „Wir haben vierzehn Anlagen gefunden, in denen die Trauben gepresst und der Saft gewonnen wurde, der dann zu Wein verarbeitet wurde“, berichtete Ausgrabungsleiter Daniele Morandi Bonacossi am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem entdeckten die Forscher an Wänden eines Bewässerungskanals Flachreliefs.