Forscher legen 1500 Jahre alte Weinkellerei frei

Wein wurde bereits industriell hergestellt

Laut Jon Seligman, einem der Leiter der Ausgrabungen, war der in diesem Gebiet hergestellte Wein war als „Gaza“-Wein bekannt. „Es handelte sich um einen leichten Weißwein, der in viele, viele Länder rund um das Mittelmeer gebracht wurde“, erläutert er. Das Bemerkenswerte an der Kellerei sei, dass der Wein quasi industriell hergestellt worden sei.