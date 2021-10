Opa Fritz rettet Kroatien-Urlaub von Jungfamilie

Die Reise sollte in einem alten VW T3-Bus (Baujahr 1989, fast 400.000 Kilometer) unternommen werden, mit dem sie auch schon vor Jahren in Istrien waren. Gestartet wurde um 1 Uhr früh. Aufgrund einer kurzfristigen Sperre des Karawanken-Tunnels gab es bei Starkregen Stau auf der A10. „Als wir gegen 5.30 Uhr endlich weiterfahren durften, ist uns in dritter Spur stehend aber der Bus nicht mehr angesprungen“, so Raab-Wiesinger.