Pilz-Reste sollen zu Insektenfutter werden

Das Um und Auf sind die Kräuterseitlinge, die in der eigenen Pilzzucht in Ulrichsberg hochgezogen werden. Doch was passiert mit den Verpackungen, die zum Heranreifen benötigt wurden und in denen sich nach der Ernte noch Zellen der Pilze befinden? Derzeit landen die Produktionsreste in einer Biogasanlage oder werden zu Kompost. Nun tüfteln die Mühlviertler mit der Kepler-Uni in Linz auch an neuen Wegen.