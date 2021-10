Pöltl verliert mit Spurs gegen Champ Milwaukee

Mit einem 111:121 gegen den amtierenden Champion Milwaukee Bucks haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der noch jungen Saison der National Basketball Association (NBA) die zweite Niederlage hintereinander einstecken müssen. Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, acht Rebounds, sechs Assists sowie je zwei Steals und Blocks in 34:35 Minuten Einsatzzeit. Der Wiener war zum 100. Mal in einem Spiel der regulären NBA-Saison in der Startformation aufgeboten.