„Scharfe Munition hat am Filmset nichts zu suchen“

Für Delouche ist vor allem die Arbeit der Requisiteure wichtig, denn Schauspieler müssten sich auf andere Dinge konzentrieren. „Die Schauspieler müssen sich an ihren Text erinnern, daran, an ihrer Markierung zu stehen, um im Kamerafokus zu sein, und sie müssen an viele andere Sachen denken, auch an ihre Rolle. Es ist also die Aufgabe des Requisiteurs, sich zu vergewissern, dass der Schauspieler die Waffe in einer sehr fließenden Art benutzen wird. Und es ist unsere Aufgabe, an die Sicherheit zu denken - nicht die des Schauspielers."