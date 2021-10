Baldwin-Drama: Schwere Sicherheitsmängel am Set

„Das ist sehr unsicher“

„Es hätte eine Untersuchung des Vorfalls geben müssen“, sagte demnach ein Crewmitglied. Es habe aber weder eine Sicherheitsbesprechung gegeben, noch sei zugesichert worden, dass so etwas nicht wieder passieren würde: „Alles, was sie tun wollten, war hetzen, hetzen, hetzen“. Ein Kollege war über die Fehlzündungen der Requisiten so beunruhigt, dass er eine SMS an seinen Vorgesetzten schickte. „Wir hatten jetzt schon 3 versehentliche Entladungen. Das ist sehr unsicher“, schrieb er.