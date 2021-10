Baldwin zu Schussdrama: „Mein Herz ist gebrochen“

Baldwin sagte Familie Unterstützung zu

Am Freitagabend meldete sich schließlich auch der Filmstar selbst an die Öffentlichkeit. Er stehe bereits in Kontakt mit dem Ehemann von Hutchins und habe ihm und seiner Familie bereits Unterstützung zugesagt. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.