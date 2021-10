Familie von Hutchins: „Jemand wird dafür bezahlen“

Der Schauspieler selbst hatte am Freitag in einem ersten Statement, das er auf Twitter veröffentlicht hatte, Hutchins Gatten vollste Unterstützung zugesichert. „Ich stehe in Kontakt mit ihrem Ehemann und biete ihm und seiner Familie meine Unterstützung an. Mein Herz ist gebrochen für ihren Mann, ihren Sohn und alle, die Halyna kannten und liebten“, zeigte sich der Hollywoodstar zutiefst betroffen von dem tragischen Unglück am Set seines neuen Films.