Wien-Attentäter in Terrorplänen bestärkt: Haft!

„Ich habe nicht nachgedacht“

Das bestritt der Angeklagte bis zum Schluss, mit „Terrorismus habe ich nichts am Hut“. Und das Geld, das er für Witwen und Waisen von gefallenen IS-Kämpfern gesammelt hatte? „Da war ich in der Vergangenheit vielleicht zu locker“, räumte er ein, „ich habe nicht nachgedacht.“ Bedürftige unterstützen will er aber weiterhin, „aber eher Licht ins Dunkel oder krebskranke Kinder“.