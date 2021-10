7 Verdächtige in U-Haft, gegen 30 wird ermittelt

Die Ermittlungen zum Terroranschlag vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt sind schon sehr weit gediehen. Die Einzeltäter-Theorie habe sich bestätigt, aber der am Tatort erschossene Attentäter hatte im Vorfeld mentale Unterstützung und Hilfe beim Waffenkauf, berichteten Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek und der Polizei-Chef-Ermittler Michael Lohnegger am Mittwoch. Sieben Beitragstäter sind aktuell in U-Haft, ihnen drohen lange Freiheitsstrafen.