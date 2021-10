In Wien: Mit gelben Linien gegen den Schilderwald

Eine Autolenkerin aus Niederösterreich wurde jüngst zum „Opfer“ der nicht ganz so bekannten Markierung. Da weit und breit kein Schild auf ein Halte- und Parkverbot hinwies, stellte sie ihren Wagen in der Kirchengasse ab. Als sie zurückkam, blitzte ihrein Strafzettel hinter dem Scheibenwischer entgegen. „Seit wann gibt es diese Linien in Wien? Hab ich noch nie gehört“, wandte sie sich an uns.