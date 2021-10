Japan: 35 Menschen steckten in Achterbahn fest

Dutzende von Japanern sind Freitagmittag plötzlich mitten in der Fahrt in schwindelerregender Höhe in einer Achterbahn steckengeblieben. Grund dafür war ein Stromausfall, der das Fahrgeschäft „Hollywood Dream - The Ride“ im Vergnügungspark Universal Studios Japan in Osaka zum Albtraum machte.