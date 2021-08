Japan: Achterbahn nach Knochenbrüchen geschlossen

Viertschnellste Achterbahn der Welt

Die „Do-Dodonpa“ ist zudem die viertschnellste Achterbahn der Welt. Die Plätze eins bis drei gehen derzeit an die „Formula Rossa“ im Freizeitpark Ferrari World in Abu Dhabi (Spitzengeschwindigkeit 240 km/h), die „Kingda Ka“ im Six Flags Great Adventure Freizeitpark in den USA (206 km/h) und „Top Thrill Dragster“ in Cedar Point, USA (193,1 km/h).